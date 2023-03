(DIRE) Roma, 8 Mar. – Lutto nel mondo del calcio. All’età di 81 anni è morto Gianmarco Calleri, ex presidente di Lazio e Torino.

Nato a Busalla il 10 Gennaio 1942, aveva cominciato la carriera calcistica nelle giovanili del Bacigalupo per poi giocare in serie B con Novara, Monza e Lazio, anche se non ha mai esordito con la Prima squadra nella stagione ’62-’63.

Nel 1986 acquistò la società biancoceleste insieme al fratello Giorgio, per poi cederla a Sergio Cragnotti nel 1992. Due anni dopo divenne il patron del Torino, che guidò per tre stagioni, e successivamente del Bellinzona (Svizzera), fino al 2001. (Mem/ Dire) 10:53 08-03-2