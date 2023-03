La MFW “Fashion art and more”: porta in passerella creatività e sensibilità sociale  

La Settimana della moda milanese si è conclusa e sono stati molti i progetti dedicati a sinergie artistiche internazionali. Tra gli eventi di prestigio rilevanti della FWM2023 c’è “Fashion art and more”, tenutosi all’Hotel Principe di Savoia. L’evento di successo ormai giunto alla 16° edizione è di Sabrina Spinelli abile event Manager multi premiata e proprietaria dell’azienda Wellness for You. “Fashion art and more, ha portato cultura, bellezza, creatività e sensibilità.

In questa occasione Sabrina Spinelli ha un rilevante official partner con cui è nata un’importante collaborazione ARVIND REDDY- KVR Viraja una grandissima società con sede a Miami, in Florida, che ha l’intento di promuovere il talento europeo e i marchi associati aprendo la domanda negli Stati Uniti con il sostegno finanziario di società consolidate e dei suoi partner europei.

Tra i momenti più emozionanti, l’esibizione della soprano Susy Rottonara, soprano e pianista, compositrice e ambasciatrice di cultura, che ha aperto la 16a edizione dell’International Luxury Event.

In passerella hanno sfilato brand internazionali di forte impatto creativo e grande maestria: La collezione di Houida Baridi, Haute couture “Shades of Gold di Simply” è ispirata all’ORO con tutte le sue sfumature, incarnando lo stile ricco, opulento e lussuoso, utilizzando tessuti di raso metallici con paillettes; è trascendente con un’attenzione ai dettagli, presenta motivi a farfalla come simboli di trasformazione, libertà e bellezza. Houida Baridi le cui origini sono siriane, in questa circostanza omaggia con l’uscita in abito da sposa bianco e nero, le vittime del terremoto in Siria.

SOMY YAZDANY attraverso il suo brand produce e disegna abiti da donna esclusivi in tutto il mondo con 15 anni di esperienza nella produzione e progettazione. Uno sguardo sempre attento alla ricerca e qualità del tessuto e dell’eleganza senza tempo. La collezione di Carmen Clemente Couture 2023 “Love and Passion”, totalmente Made in italy, riguarda abiti da sposa in pizzo mon amour con tessuti e ricami della tradizione reinterpretati, ispirati ad una fiaba, in chiave moderna. La collezione di Antonella Rapacchietta ‘’GIEMMEGI (GMG)’’ nasce dalla volontà di essere e non apparire e dall’amore che ha per la sua famiglia, cercando di esprimere tutta sé stessa attraverso la varietà dei tessuti: sobri e complessi.

La stilista Miriam Tirinzoni, rivelazione 2021 per aver ha vestito le dive del cinema di Roma, si è ispirata per la sua collezione al film di Fellini “La dolce vita”- amore bellezza e ricerca di perfezione- con abiti da sera e da cocktail, capi eleganti, caratterizzati da pizzi, spacchi, scollature e tanta seta naturale Made in Italy.

Designer Apicio Colonna Gatti. La collezione “Fili sciolti” dell’istituto Apicio Colonna Gatti è ispirata alla riflessione di Zygmunt Bauman, grande filosofo, della “società liquida” che ha guardato la moda come un moto perpetuo, un instabile compromesso tra bisogno di individualità ed esigenza di appartenere al gruppo.

Vanilla style ha presentato la sua collezione in stile da gran soirée con gli abiti lunghi e fascianti per esaltare la bellezza della donna e il tipico romanticismo barocco brasiliano. A coronare il tutto saranno i tessuti impreziositi da Swarovski e gemme colorate. “Doria 1905” è uno storico brand di cappelli fondato in Salento all’inizio del Novecento ed oggi è protagonista nelle fiere internazionali di moda con le proprie tecniche di lavorazione con l’artigianato. Renata Kliská ha fondato il suo brand “La Rena” nel 2012 ed in pochissimo tempo, grazie alle sue collezioni di lussuose pellicce e abiti, è diventata protagonista delle passerelle slovacche conquistando in seguito tutto il mondo.

Ph – A. Trezzi

Ph – Roberto Tabbia

comunicato stampa