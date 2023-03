Lodi. Inseguimento nella notte, gli agenti intercettano 3 minori a bordo di una BMW

Ieri, verso le due della notte in zona San Grato, gli operatori di una volante della Questura hanno imposto l’ alt ad una autovettura BMW ritenuta “sospetta”: il conducente, per tutta risposta, ha pigiato sull’ acceleratore dandosi alla fuga. Ne è scaturito un inseguimento ad alta velocità tra la volante ed il veicolo fuggitivo: quest’ ultimo ha imboccato la SP235 fino ad imboccare la strada per borgo san Giovanni; nei passi della sede DHL il guidatore perdeva il controllo del veicolo che dopo aver sbandato, usciva dalla sede stradale ed andava a collidere frontalmente contro un palo.

I tre occupanti si davano alla fuga nei campi limitrofi, e successivamente gli agenti rinvenivano, in prossimità dell’ auto abbandonata, dei piccoli involucri contenenti alcuni grammi di hashish. Poco dopo gli stessi agenti, impegnati nelle ricerche dei fuggitivi, intercettavano in una via periferica della città due minori corrispondenti per abbigliamento e caratteristiche fisiche a quelli che erano a bordo dell’ auto, uno dei quali, straniero, riconosciuto come il conducente dell’ auto. Gli stessi venivano pertanto accompagnati in Questura per i dovuti accertamenti: nelle ore successive veniva rintracciato anche il terzo occupante della vettura, italiano, anch’ egli minorenne.

In virtù del ritrovamento dello stupefacente è stata effettuata, a cura della Squadra Mobile, una perquisizione domiciliare e nell’ appartamento in cui uno dei tre vive con la famiglia, sono stati trovati ulteriori 50 grammi di hashish, nonchè materiale utile al confezionamento delle dosi.

Due minori sono stati denunciati per resistenza a Pubblico Ufficiale ed uno per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: il più volte citato conducente è stato altresì segnalato per guida senza patente.

L’ autovettura risulta intestata ad una società di car sharing ed in uso ad un quarantenne italiano con svariati precedenti di polizia, anche in tema di stupefacenti: egli sarà denunciato per l’incauto affidamento del veicolo di cui aveva la disponibilità. Nonostante la violenza dell’ impatto nessuno ha riportato lesioni.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Lodi/articolo/1180640844984a618706137244