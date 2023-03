Reggio Calabria: insediato il nuovo Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati

In data 6 Marzo 2023, a seguito delle consultazioni del 24 e 25 Febbraio per l’elezione dei componenti del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria, si è formalmente insediato il nuovo CPO per il quadriennio 2023/2026.

Dopo gli adempimenti della prima riunione, convocata dal neo eletto Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria Avv. Rosario Infantino e presieduta dall’Avv. Mario Plutino, quale componente più anziano di iscrizione all’Albo, coadiuvato dall’Avv. Barbara Masottini con funzioni di Segretaria, sono risultati eletti:

Avv. Saveria Cusumano – Presidente

Avv. Antonino Bizzintino – Vicepresidente

Avv. Caterina (Erina) Latella – Segretario

Avv. Silvia Caprì – Tesoriere

Il CPO dell’Ordine di Reggio Calabria si propone di avviare un nuovo cammino in sinergia con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e con l’apporto di nuove idee da parte dei neo-eletti Avv.ti Giuliana BARBERI, Anna BELLANTONI, Alessia CELLINI, Antonino CHIRICO, Rosario GIUFFRE’, Fabio MARCHESE, Barbara MASOTTINI, Caterina NUCERA, Nicola SANTOSTEFANO, Mario Antonio PLUTINO, Ignazio VITETTA, Michele MENONNA (Componente nominato dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati).

La Presidente Cusumano ha sottolineato l’importanza del ruolo che deve rivestire il CPO, lavorando, in sinergia con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e con tutte le Istituzioni, per la promozione della formazione contro ogni forma di violenza e di discriminazione nell’accesso, formazione e qualificazione professionale; per la prevenzione e la rimozione di comportamenti discriminatori legati al genere o altra forma di discriminazione tra gli iscritti agli albi forensi; per l’abbattimento delle barriere architettoniche, con la volontà di svolgere un lavoro di squadra per il prossimo quadriennio 2023/2026.