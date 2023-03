Stabilizzazione personale sanitario, Rapani: «È il risultato del lavoro di squadra Governo-Fdi»

Roma «L’Asp di Cosenza ha dato il via al piano di consolidamento della pianta organica con una delibera dello scorso 6 Marzo, firmata dal commissario Antonello Graziano. Una ottima notizia perché questo è il frutto del lavoro del Governo e di Fratelli d’Italia. Insieme ai colleghi senatori siciliani del partito abbiamo presentato un emendamento apposito nel decreto Milleproroghe che ha autorizzato la stabilizzazione del personale sanitario assunto a tempo determinato nel periodo Covid. Medici, infermieri ed OSS impiegati in prima linea e fondamentali nella gestione della pandemia che hanno sorretto il sistema sanitario regionale e nazionale in una fase di estrema emergenza.

Con il piano di stabilizzazione l’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza ha potuto assumere, così, sei medici, uno psicologo, novantatré infermieri, sei tecnici di laboratorio, due tecnici di radiologia, un logopedista, un ostetrica, tre operatori socio-sanitari.

Esprimo, infine, grande apprezzamento per il lavoro svolto dal commissario Graziano, tempestivo nel recepire l’iniziativa di Fratelli d’Italia, che consente a medici, infermieri e oss di essere contrattualizzati a tempo indeterminato, e quindi di essere una preziosa risorsa per l’azienda sanitaria provinciale». È quanto dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Ernesto Rapani.