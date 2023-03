Tiro con l’arco. Nazionali indoor, da domani 1300 arcieri a Rimini

(DIRE) Roma, 8 Mar. – La linea di tiro di Rimini si prepara ad ospitare un’edizione dei Campionati Italiani Indoor con numeri straordinari. Sono infatti oltre 1300 gli arcieri iscritti alla gara in programma da domani a domenica al Padiglione Ovest della Fiera di Rimini (Ingresso Ovest in Via San Martino in Riparotta, 19), teatro ormai da 10 anni di questo evento tra i più sentiti del calendario nazionale.

Gli atleti arriveranno da tutta Italia e rappresenteranno ben 282 società diverse, statistiche importanti per i cinquantesimi Tricolori al chiuso che sono stati intitolati ‘Memorial Giggi Cartoni’, in memoria del collega della FITARCO scomparso poche settimane fa e che tanto ha fatto per il mondo arcieristico.

Il primo giorno della manifestazione sarà tutto dedicato all’arco nudo con le qualifiche e l’assegnazione dei titoli di classe al mattino, e al pomeriggio eliminatorie e finali che assegneranno i titoli assoluti. Venerdì lo stesso programma si ripeterà per i compound, mentre sabato inizierà la gara dell’arco olimpico con i due turni di qualifiche che assegneranno i titoli di classe e comporranno anche i tabelloni per le sfide assolute individuali e a squadre della domenica, giornata conclusiva in cui nel pomeriggio sono in programma le finali.

Tutti i titoli di classe (Ragazzi, Allievi, Junior, Senior, Master) si disputano sulle 60 frecce alla distanza di 18 metri. Al termine delle qualifiche i punteggi ottenuti definiscono il tabellone degli scontri diretti individuali e a squadre, che si disputano con il set system per arco nudo e ricurvo, mentre per il compound i titoli assoluti si assegnano col sistema cumulativo dei punteggi.

I Campionati Italiani Indoor di Rimini saranno trasmessi in diretta streaming da YouArco, canale ufficiale Youtube della FITARCO, e su tutti i social federali. Le finali dell'arco nudo di giovedì e quelle del compound del venerdì saranno visibili anche sul canale Youtube ufficiale di Olimpia Azzurra, Sport2U.