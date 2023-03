Trasporti. Da EAV nuovo bus su tratta Penisola Sorrentina-Napoli

(DIRE) Napoli, 8 Mar. – “A partire dal prossimo 13 Marzo, in aggiunta alle già esistenti corse su gomma tra la penisola sorrentina e Napoli sarà istituita una nuova corsa automobilistica da Sorrento per Napoli, a supporto dei servizi ferroviari, che sarà effettuata tutti i giorni”. Lo annuncia, in una nota, l’EAV, l’Ente Autonomo Volturno che in Campania si occupa del trasporto pubblico su gomma e ferro.

La corsa, dettagliano dall’azienda prevede: Sorrento stazione Circumvesuviana (5.40), normale percorso su Corso Italia di Sorrento, Sant’Agnello (5.43), Piano di Sorrento (5.47); via dei Platani di Piano di Sorrento (5.48); corso Italia di Meta (5.50).

Dalla stazione di Sorrento fino a Meta effettua le normali fermate del servizio Automobilistico. A seguire: stazione di Seiano (5.55); stazione di Vico Equense (6.02); Super Strada SS145 e imbocco dell'autostrada a Castellammare di Stabia; uscita autostrada via Ferraris (6.40) a Napoli e arrivo a piazza Garibaldi – Porta Nolana (6.45).