Arabia Saudita, Al Saud:”rafforzare relazioni con Russia”

19:55 – Il Ministro degli Esteri, Faisal bin Farhan Al Saud, ha affermato:”bisogna rafforzare le relazioni in tutti i campi con la Russia“.

Lo scopo sarebbe quello di trovare una soluzione diplomatica in Ucraina e cessare il conflitto. Al Saud ha ricordato in conferenza, lo scambio di prigionieri avvenuto tra Russia ed Ucraina, supervisionato dal principe Bin Salman. Quest’ultimo ha ribadito come “Siamo pronti a lavorare con tutte le parti per trovare una soluzione pacifica“.

Nel mentre il Ministro degli Affari Esteri russi, Sergej Viktorovič Lavrov, ha detto che la Russia “grata agli amici sauditi per la loro posizione equilibrata e il genuino interesse a facilitare il progresso verso una soluzione politica” (Fonte ANSA)