La Corea del Nord avverte gli USA

Per Pyongyang, Corea del Nord, è inammissibile intercettare e abbattere un missile, quando era stato “lanciato” solo per effettuare dei test. La Corea avverte gli Stati Uniti e i suoi principali alleati, Corea del Sud e Giappone. Abbattere uno dei missili è come “una chiara dichiarazione di guerra”. Non è la prima volta che la Corea del Nord fa capire le sue intenzioni, ma sottolinea che questo sarà il suo ultimo intervento.

“Gravi conseguenze” , queste sono le parole della sorella del leader della Corea del Nord Kim Jong-un, Kim Yo Jong, anche per via delle esercitazioni congiunte che Stati Uniti e Corea del Sud, affronteranno in questi giorni che verranno “le incessanti attività militari delle forze Usa” e “dell’esercito fantoccio” sudcoreano. “La Corea del Nord “è pronta ad assumere azioni appropriate, rapide e schiaccianti in qualunque momento, sulla base delle nostre valutazioni”. Un avvertimento da parte del leader Kim Yo-jong, minacciando che presto l’Oceano Pacifico, sarebbe diventato “poligono di tiro”, sempre per via delle esercitazioni tra Stati Uniti e Corea del Sud (Fonte:tgcom24.it). AO