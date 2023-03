Migranti. Lisei (FdI): con Governo Meloni svolta sulla lotta agli scafisti

(DIRE) Roma, 9 Mar. – “Con il governo Meloni siamo finalmente arrivati ad una svolta sulla lotta agli scafisti che sono i veri responsabili delle morti in mare dei migranti. Il decreto approvato oggi dal Consiglio dei Ministri a Cutro rappresenta un passo fondamentale per contrastare le morti in mare e si aggiunge all’impegno che la presidente Meloni sta dispiegando a livello europeo e internazionale.

Le morti in mare devono cessare ed è necessario fare entrare in Italia solo chi ne ha diritto e può inserirsi in modo dignitoso nella società. Questo impegno complessivo è stato apprezzato dalla Ue che ha finalmente iniziato ad aprirsi alle nostre proposte perché è del tutto evidente che l’Italia non può restare sola in questa battaglia epocale”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Affari Costituzionali del Senato, Marco Lisei. (Vid/ Dire) 23:07 09-03-23