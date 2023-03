Sharjah, 8-12 Marzo. Fiera Watch & Jewellery Middle East Show

42 aziende italiane produttrici di gioielli espongono le loro collezioni al Salone dell’orologeria e della gioielleria del Medio Oriente, nell’Emirato di Sharjah

Dubai, Emirati Arabi Uniti; 8 marzo 2023: con oltre 1 miliardo di euro di gioielli esportati negli Emirati Arabi Uniti nel 2022, i produttori di gioielli “Made in Italy” continuano a considerare gli Emirati Arabi Uniti come uno dei principali mercati di esportazione per i loro prodotti. Il settore della gioielleria italiana è rappresentato da 42 aziende produttrici di gioielleria riuniti nel Padiglione Italiano al Watch and Jewellery Middle East Show, la mostra biennale in corso fino al 12 Marzo allo Sharjah Expo Centre. Situato nella Hall 4, il Padiglione Italia si completa con l’Italian Jewellery Lounge realizzata dall’ICE Agenzia e finanziata dal Ministero degli Affari Esteri, in collaborazione con CNA (Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa).

Progettata da Artex, nata per definire le linee strategiche di azione per tutelare, valorizzare e promuovere il settore dell’artigianato artistico e tradizionale, la lounge offre ai visitatori della mostra una vetrina di alcuni gioielli selezionati oltre che un luogo confortevole e discreto per provare pezzi di pregio, e agli espositori un ambiente informale e rilassato per fare networking e coltivare i propri rapporti commerciali.

Il settore dell’oreficeria e della gioielleria in valore è uno dei settori manifatturieri più importanti dell’economia italiana, nonché uno dei più orientati all’export, con oltre l’85% del fatturato proveniente dai mercati esteri. Lo stile e la creatività italiana, l’abilità degli artigiani, l’accuratezza delle lavorazioni e l’originalità dei prodotti, contraddistinguono i gioielli “Made in Italy”.

L’Italia ha esportato gioielli per un valore di 10 miliardi di euro in tutto il mondo nel 2022. Gli Emirati Arabi Uniti rappresentano uno dei mercati di destinazione più importanti, importando oltre 1 miliardo di euro all’anno dall’Italia (+ 24% rispetto all’anno precedente). L’Italia è il terzo fornitore mondiale di questo mercato con l’11% della quota di mercato.

L’obiettivo del progetto è creare opportunità per le aziende italiane che vogliono raggiungere nuovi mercati e la Lounge che l’ICE Agenzia ha allestito presso il Padiglione Italia faciliterà le connessioni e le interazioni tra espositori e buyer italiani e genererà nuovi affari. Sotto lo slogan “Sustainability is SustainabITALY” la sostenibilità ambientale, economica e sociale dei prodotti italiani mantiene forte e innovativa la reputazione del Made in Italy.

comunicato stampa