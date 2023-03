Tel Aviv, spari in un caffè del centro: tre feriti

Ucciso l’assalitore. Per la Polizia è un caso di terrorismo

(DIRE) Ramallah (Cisgiordania), 9 Mar. – Tre persone sono state ferite, una in modo grave, dopo che un uomo ha aperto il fuoco questa sera in una strada del centro di Tel Aviv: lo ha riferito il quotidiano Times of Israel, citando fonti di polizia, secondo le quali l’assalitore è stato ucciso in una successiva sparatoria con gli agenti. Stando al giornale, l’episodio è considerato un caso di “terrorismo”.

L’assalitore ha aperto il fuoco su persone che erano sedute ai tavolini di un bar all’angolo tra Dizengoff e Ben Gurion Street. Secondo la ricostruzione della polizia, dopo aver sparato l’uomo aveva cercato di fuggire. (Vig/Dire) 21:39 09-03-23 (foto di repertorio)