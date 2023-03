Alessandria. Viaggiavano con 55 gr di eroina: 2 giovani arrestati dalla Polizia di Stato

Percorreva l’autostrada a bassa velocità la coppia di giovani astigiani che, lo scorso 3 febbraio, è stata notata e fermata per un controllo dal personale della Squadra Mobile di Alessandria, con l’ausilio del personale della Polizia Stradale. Il profondo nervosismo dei due giovani ha portato gli investigatori della Mobile ad approfondire il controllo e ad eseguire una perquisizione che ha consentito di rinvenire circa 55 grammi di eroina e 7 grammi di hashish, che il passeggero occultava all’interno degli slip. La successiva perquisizione domiciliare a carico dei giovani, eseguita nell’astigiano, consentiva di rinvenire ulteriori 3 grammi di eroina e un bilancino.

Entrambi sono stati tratti in arresto per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio: l’uomo è stato condotto in carcere per la successiva convalida, mentre la donna è stata collocata nelle camere di sicurezza della Questura in attesa della celebrazione. A seguito dell’udienza nei confronti dell’uomo è stata disposta la custodia cautelare in carcere, poi sostituita con la misura degli arresti domiciliari; la donna, a seguito di udienza direttissima, è stata messa in libertà senza applicazione di misura.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/Alessandria/articolo/2857640af1e7add77166857915