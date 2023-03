Giappone. Aumentano crimini commessi da minori 20 anni nel 2022

Prima volta in 19 anni, +40% per quanto riguarda omicidi

(DIRE) Tokyo, 10 Mar. – Secondo i dati diffusi in giornata dalla National Police Agency, nel 2022 in Giappone sono aumentati dello 0,5% i crimini commessi da minori con età inferiore a 20 anni, toccando i 14.887 casi, in aumento per la prima volta negli ultimi 19 anni.

Gli omicidi e altri crimini violenti hanno registrato il tasso di aumento più elevato, con una preoccupante crescita media del 20,7%. Nel dettaglio, gli omicidi sono aumentati del 40%, gli stupri del 29,1% e le rapine del 9,8%. (Jief/ Dire) 11:06 10-03-23