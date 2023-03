Migranti. Occhiuto: 1.300 in mare e soccorsi complicati, sono preoccupato

“Serve un Mare Nostrum a livello europeo”

(DIRE) Reggio Calabria, 10 Mar. – “Sono preoccupato perché ci sono circa 1.300 migranti che secondo Frontex possono avere dei problemi in navigazione e mi dicono che i soccorsi sono piuttosto complicati. Il tema ormai non è soltanto dell’accoglienza, ma del soccorso in mare”.

Così il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, sui possibili nuovi arrivi di migranti nei porti calabresi e sulle operazioni di salvataggio a largo delle coste regionali. “Ho proposto, e spero che qualcuno mi ascolti – aggiunge -, che l’Europa debba pensare a strutture europee per fare i soccorsi.

Anni fa c’era in Italia il programma ‘Mare Nostrum’, fu molto contrastato perché era un programma nazionale e si disse che era lo Stato che faceva da taxi per fare arrivare i migranti. Però se si facesse un Mare Nostrum a livello europeo, e l’Europa con navi con battenti bandiera europea salvasse i migranti e si occupasse di ricollocarli già quando sono sulle navi nei diversi Paesi d’Europa – conclude -, in un colpo solo riusciremmo a salvare tante vite e a dare una risposta alla necessità che sia l’Europa ad occuparsi dei collocamenti”. (Mav/Dire) 18:42 10-03-23