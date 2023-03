Sociale. Spostamenti casa-lavoro e sostenibilità: risparmiati oltre 635.000 € nel 2022

Risultato grazie a smart working, carpooling, bici e a piedi

(DIRE) Roma, 10 Mar. – Dopo oltre 2 anni di restrizioni alla mobilità, a causa della pandemia, molti italiani sono tornati in azienda regolarmente ma cercando di percorrere la tratta casa-lavoro in modo più sostenibile dal punto di vista economico e ambientale.

Nel 2022, scegliere di lavorare da casa, andare al lavoro in bici o a piedi o rinunciare all’utilizzo privato dell’auto condividendola con i propri colleghi ha portato gli italiani a risparmiare complessivamente oltre 635.000 euro ed evitare di emettere 413 tonnellate di CO2 in atmosfera. È quanto emerge dal Rapporto Annuale sulla Mobilità Sostenibile Aziendale 2023 elaborato da Jojob Real Time Carpooling, azienda benefit che costituisce il principale servizio che in Italia offre alle aziende uno strumento completo di welfare aziendale per quanto riguarda la mobilità.

Jojob Real Time Carpooling infatti permette alle aziende di diffondere e incentivare l’uso dei trasporti condivisi a basso impatto ambientale tra i dipendenti, grazie alla app per smartphone che certifica i viaggi casa-lavoro fatti dai dipendenti in carpooling, in bici, a piedi o con le navette aziendali.

“La mobilità sostenibile, e in particolare la mobilità condivisa sta registrando una crescita estremamente significativa con adesioni superiori al periodo pre pandemico- sottolinea Gerard Albertengo, ceo e founder di Jojob Real Time Carpooling- I numeri del 2022 parlano di opzioni che stanno diventando delle vere e proprie consuetudini per gli italiani e l’elevata inflazione, in parte causata dal recente rincaro della benzina, ha spinto i pendolari a scelte economicamente più sostenibili, come andare al lavoro a piedi o in bici. Chi invece opta per il carpooling affianca al risparmio economico il rispetto per l’ambiente”.

“In Italia- aggiunge Albertengo- grazie al Decreto che ha rafforzato l’adozione dei piani spostamenti casa lavoro e grazie ad una crescente sensibilità ambientale da parte delle aziende e dei pendolari, stiamo assistendo alla creazione di una vera e nuova infrastruttura di trasporto, il Carpooling. La presenza di migliaia di tragitti che collegano il territorio alle singole sedi aziendali, rappresentano una nuova alternativa di trasporto e con questi tassi di crescita, ben presto il Carpooling potrà essere considerato non solo efficiente ma anche la più capillare rete di trasporti per il pendolarismo”.

CARPOOLING AZIENDALE: OLTRE 225 TONNELLATE DI CO2 NON EMESSE NELL’ARIA – Grazie al carpooling aziendale, i lavoratori possono condividere il tragitto casa-lavoro con colleghi e dipendenti di aziende limitrofe. Una decisione che, nel 2022, ha permesso di risparmiare 345.000 euro e di avere un’aria più pulita, con oltre 225 tonnellate in meno di emissioni di CO2. Sono oltre 200.000 i viaggi in carpooling aziendale certificati e circa 104.000 auto in meno sulle nostre strade.

Infine: A PIEDI, IN BICI, CON LE NAVETTE AZIENDALI O IN SMART WORKING: ALTERNATIVE DI SUCCESSO – I dipendenti delle aziende si sono lasciati conquistare anche dalla mobilità dolce, scegliendo di andare al lavoro a piedi, in bici o utilizzando le navette aziendali. Entrambe queste soluzioni sono integrate nell’applicazione e consentono alle aziende di misurarne i benefici ambientali e di incentivarne l’uso verso i propri collaboratori. Nel 2022 in bici e a piedi sono stati risparmiati oltre 47.000 euro e più di 30 tonnellate di CO2, mentre utilizzando le navette sono stati spesi 62.000 euro in meno con 40 tonnellate di CO2 non emesse. Ottimi anche i numeri che arrivano dallo smart working: secondo i calcoli di Jojob Real Time Carpooling nel 2022 le giornate di lavoro da casa hanno fatto risparmiare 181.000 euro ed evitato 118 tonnellate di emissioni di CO2 nell’aria.

UN AIUTO CONCRETO PER L’IMPLEMENTAZIONE ED IL MONITORAGGIO DEI PSCL – L’adozione di Jojob Real Time Carpooling da parte delle aziende consente ai mobility managers di attuare azioni concrete per lo sviluppo della mobilità sostenibile e di misurare puntualmente i risultati ottenuti. In accordo con le Linee Guida Ministeriali, Jojob fornisce non solo lo strumento attuativo ma consente inoltre di disporre dei dati di monitoraggio calcolati secondo i parametri Ispra e spendibili dunque negli aggiornamenti annuali di piani spostamento casa lavoro.

Tra le aziende che hanno adottato i servizi di Jojob Real Time Carpooling offrendo alternative di mobilità sostenibile ai propri dipendenti spiccano: Amadori, Arval, Automobili Lamborghini, Bcc Banca Iccrea e società controllate, Bper Banca, Breton, Bvulgari, Contarina, Credem, Ducati Motor Holding, Euro Company, Faac, Gruppo Chiesi, Gruppo Dolomiti Energia, Jacobacci & Partners, Lavazza, Mérieux NutriSciences Italia, Nexi, Omb Saleri, Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna, Pietro Fiorentini, System Logistics, Tim, Twinset, Università di Torino, Valagro. (Com/Red/ Dire) 05:10 10-03-23