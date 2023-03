Migranti. Gasparri: agire con maggiore fermezza

(DIRE) Roma, 11 Mar. – “A quanti accusano il governo di cinismo facciamo presente che, in questi giorni, stanno sbarcando in Italia migliaia e migliaia di clandestini. Semmai bisognerebbe avere maggiore fermezza. Bene ha fatto quindi la Meloni a varare, insieme all’esecutivo, un decreto che prevede sanzioni più severe nei confronti degli scafisti.

Bene ha fatto la Meloni a farsi ascoltare dalle autorità europee che ora, finalmente, decidono di sostenere economicamente, e si spera anche con altre iniziative, l’Italia per il controllo delle frontiere e la condivisione dell’accoglienza degli immigrati. Ma bisogna fare ancora di più.

Perché sta arrivando troppa gente nel nostro Paese. Il decreto flussi di 82mila persone è già fin troppo generoso, non si possono fare decreti flussi di 300-400mila persone, che sarebbero devastanti per il nostro Paese.

Ma bisogna agire con maggiore fermezza. Perché in queste ore la Guardia Costiera e le altre Istituzioni italiane stanno soccorrendo migliaia di migliaia di profughi. Dimostrando la generosità del nostro Paese.

Ma non possiamo accogliere tutti. Come disse Papa Francesco: “Quanti ne posso accogliere? Di più non posso”, ora siamo al ‘di più’. Bisogna bloccare le partenze e arginare gli sbarchi. Il nuovo decreto sia seguito da ulteriori misure per porre fine all’assedio delle coste italiane.

Tra l’altro più viaggi ci sono, più scafisti si arricchiscono, più tragedie si rischiano. Così non si può più andare avanti”. Lo dichiara il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri (FI). (Vid/ Dire) 15:52 11-03-23