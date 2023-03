Ucraina. Tajani: abbiamo insistito con la Cina affinchè parli con la Russia

“Zona franca a Zaporizhzhia e più corridoi per frumento e cereali”

(DIRE) Verona, 11 Mar. – “La situazione in Ucraina è complicata, non abbiamo mai cessato di insistere sull’opportunità di tenere aperte le porte della diplomazia e lavoriamo tutti per la pace. Abbiamo insistito con la Cina affinché svolga un’azione positiva nei confronti della Federazione russa e sosteniamo l’azione dei turchi”. Lo segnala il ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, arrivando oggi al salone LetExpo di scena a Veronafiere. Continua Tajani: “Abbiamo chiesto due iniziative fondamentali.

La prima è creare attorno alla centrale nucleare di Zaporizhzhia una zona franca, la seconda è rinforzare i corridoi verdi per far arrivare frumento e cereali ai paesi, soprattutto africani, che ne hanno bisogno”. Aggiunge inoltre il ministro: “Ad aprile organizzeremo a Roma un grande evento per la ricostruzione dell’Ucraina, facendo partecipare le imprese italiane che potranno mettere a disposizione di quel paese tutto il nostro saper fare”. (Lud/ Dire) 13:08 11-03-23