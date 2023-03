Una coppia di orche uccide 20 squali in un solo giorno in Sud Africa

I grandi squali fuggono dalla zona a causa delle insolite molestie di questi cetacei

Gli squali dal naso piatto e persino i grandi squali bianchi stanno trovando un nemico inatteso al largo delle coste sudafricane: l’orca, due dei cui esemplari sembra che uccidano squali da tempo. Una ventina di carcasse di squali sventrate, portate a riva dalla sabbia, sono apparse nei giorni scorsi in Sudafrica. Al centro dell’attenzione degli scienziati due orche assassine che da anni provocano scompiglio attraverso attacchi compiuti con precisione ‘chirurgica’ sulle coste di quel Paese.

Ralph Watson, un biologo marino di 33 anni dell’associazione Marine Dynamics, afferma che alla fine di febbraio hanno trovato un totale di venti fatti a pezzi, diciannove dei quali a naso piatto. Gli scienziati erano stati allertati da alcuni passanti che si sono imbattuti in questo spettacolo cruento. I principali sospettati di aver causato questo massacro sono le orche chiamate ‘Port’ e ‘Starboard’, ben conosciute dalla gente del posto e che erano state osservate tre giorni prima al largo di Gansbaai, piccola porto peschereccio situato a 160 km a est di Città del Capo. Questo massacro è l’ultima azione compiuta da questo duo di orche assassine, animali riconoscibili dalle loro pinne dorsali ricurve. Alison Towner, un’esperta di squali del Dyer Island Conservation Trust, ha partecipato alle autopsie eseguite sugli esemplari morti. Tutti gli squali avevano “segni di rastrello”, caratteristica dei morsi di orca, sulle loro pinne pettorali, mentre il loro fegato era “scomparso”.

Questo temibile duo, che da diversi anni semina scompiglio nella zona, sarebbe uno dei motivi della ‘fuga’ del grande squalo bianco da alcune regioni al largo di Città del Capo. Port e Starboard sono arrivati ​​nelle acque al largo di Città del Capo nel 2015. Inizialmente cacciavano gli squali dal naso piatto, ma dal 2017 non hanno esitato a prendere di mira anche i grandi squali bianchi. La sua tecnica è “chirurgica”, spiega Watson. Lavorano come una squadra per squarciare il petto della loro preda e ottenere l’accesso al fegato, un organo che è “molto nutriente e ricco di lipidi “, aggiunge. Nell’ottobre 2022, straordinarie immagini aeree rilasciate dagli scienziati hanno mostrato cinque di questi predatori, tra cui Starboard, che giravano intorno e sventravano un grande squalo bianco. “Questo comportamento è molto insolito. Le orche assassine normalmente cacciano i delfini in queste acque”, ha detto l’esperto. Secondo Simon Elwen, ricercatore e direttore dell’associazione Sea Search, le prime osservazioni suggeriscono che Port e Starboard “probabilmente provengono da altri luoghi come l’Africa occidentale o orientale, o anche dall’Oceano Antartico”.

L’attacco registrato nel 2022 ha preoccupato gli scienziati per i possibili rischi di “trasmissione culturale” di queste pratiche tra questi animali, che sono molto intelligenti, aggiunge Elwen. A differenza delle loro coetanee, che rimangono in alto mare, le due orche in questi eventi sono particolarmente ‘costiere’. Sono stati avvistati “dalla Namibia alla regione di Port Elizabeth”, circa 800 km a est di Città del Capo, si legge in dettaglio. “È un’altra minaccia per le popolazioni di squali al largo della costa sudafricana”, afferma Towner. Ma l’impatto di Port e Starboard, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, rimane limitato. “È molto scioccante perché accade sulle nostre spiagge, ma ogni anno vengono catturati centinaia di migliaia di squali”, afferma Watson. “Guardare un animale in via di estinzione attaccare un’altra specie minacciata è ‘frustrante’ “, ammette Simon Elwen. “Ma due singole orche assassine non spazzeranno via una specie”, ha infine specificato.

(Foto di repertorio)

