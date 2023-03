Fibromialgia, Campione (FdI): 14/03 proposta di Legge in Commissione

(DIRE) Roma, 12 Mar. – “Il 7 Marzo in Senato Fratelli d’Italia ha presentato il DDL per il riconoscimento della fibromialgia come patologia a tutti gli effetti e per il diritto di coloro che ne sono affetti a essere curati con l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.

Il DDL prevede anche che, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, il ministero della Salute indichi i presidi sanitari pubblici per la diagnosi e la cura della fibromialgia. Stiamo dando grande impulso all’iter legislativo e martedì prossimo la proposta di legge verrà esaminata dalla commissione sanità”.

Lo scrive in una nota Susanna Donatella Campione, senatrice di Fratelli d’Italia, che questa mattina ha partecipato alla manifestazione ‘Camminiamo contro la fibromialgia’, che si è svolta presso le cave di marmo di Carrara.

“Una lunga camminata che ha visto grande partecipazione – ha commentato Campione – e che simboleggia il percorso che tante persone colpite da questa malattia stanno facendo affinché la fibromialgia sia dichiarata malattia invalidante”. (Cds/ Dire) 17:02 12-03-23