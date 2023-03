Gli sciacalli da tastiera non perdono occasione di mettersi in mostra

Parte di questa sinistra è davvero squallida! Attacca gli esponenti del Governo che festeggiano in forma privata un compleanno creando un collegamento con il riferimento ai tragici avvenimenti di Cutro avvenuti il 26 Febbraio. Veramente triste che parte della politica d’opposizione si riduca a contestare il karaoke ad un compleanno.

Peggiori di loro sono però quei media che danno audience alla solita NON NOTIZIA ma che serve a gettare fango mediatico a creare opinione ostile contro un Governo democraticamente eletto e che si sta ben comportando tra mille di difficoltà oggettive. (Per ricordare le due più importanti: la crisi economica globale dovuta alla pandemia covid-19 non del tutto ancora superata e le conseguenze economico-sociali derivanti dalla guerra in Ucraina).

Squallido cercare di lucrare su una tragedia come quella avvenuta a Cutro che ha purtroppo fatto registrare, morti in mare tanti innocenti, alcuni dei quali giovanissimi. Inadeguato, artatamente fazioso e vergognoso è accostare un festeggiamento strettamente privato alla tragedia delle vittime a Cutro.

L’opposizione se ne faccia una ragione! Quella avvenuta sulle spiagge calabresi di Cutro è una strage causata in primo luogo dal cinismo e dal disprezzo per la vita umana delle organizzazioni criminali. Bande che lucrano sulla tratta degli esseri umani. Non è la prima che avviene e non sarà l’ultima se non si pone un freno alle partenze anche a fronte di quanto stanno facendo comprendere le intelligence di diversi paesi europei.

Migliaia di profughi o migranti economici sono in procinto di lasciare i paesi d’origine per arrivare nell’Unione Europea tramite l’Italia. Oggi questi flussi sono potrebbero anche essere volutamente indotti da “interferenze straniere”.

Fabrizio Pace