“Il Circolo” celebra il suo 46° Galà in Florida

Lo scorso 5 Marzo, “Il Circolo”, l`Associazione Culturale Italiana di Palm Beach, ha celebrato il 46° Gala, presso la suggestiva location del “Breakers Palm Beach Resort”. La grande festa è stata organizzata da Antoniette Vigilante e Lou De Prima, in collaborazione con il Consiglio di amministrazione. I premiati di questa edizione sono stati, la celebre cantante e attrice Deana Martin, figlia di Dean Martin e l’affermato oncologo, patologo, genetista e ricercatore il Dr. Antonio Giordano della Fondazione Sbarro, al quale è stato consegnato il Distinguished Leadership Award. La Signora Martin, splendida in bianco, nel suo intervento, ha raccontato una storia divertente su una ricetta di pasta e fagioli, con la celebre Sofia Loren. ll Dr. Giordano, invece, ha parlato delle sue origini napoletane e della sua famiglia, soffermandosi sulla figura del padre, affermato e stimato ricercatore.

La serata è iniziata con il video messaggio del Direttore degli Italiani all`Estero Luigi Maria Vignali che si e` detto orgoglioso per l`attivita` svolta dall`organizzazione. Non poteva mancare la partecipazione straordinaria del tenore Carlo De Antonis, che si è esibito sulle note del memorabile ”Nessun Dorma”. Tra gli ospiti l’ex sindaco di New York Rudy Giuliani, il Vice Console Generale di Miami Eva Albino, il Console Onorario d’Italia ad Orlando l`avv Antonella Brancaccio, il Console Onorario di Malta l`avv. Art Furia, il Presidente del Niaf Robert Allegrini, i rappresentanti del Comites l`avv. Massimo Reboa e Augusto Cavallini e il co-fondatore di Casa Italia Paolo Mangia. Tra i maggiori sponsors il Gruppo Nero Hotel-Blastness, la Fondazoone Sbarro, Niaf , la Fondazione Horizon, John Scarpa, la Fondazione Bardaro. Il programma del Gala ha previsto il cocktail di benvenuto, l’asta nella spelndida sala Mediterranea, la cena di gala nella maestosa Sala Venezia.

Gli ospiti sono stati piacevolmente intrattenuti dalla “Legends Band” che ha alternato le canzoni italiane del repertorio classico, alle ultime hits. “Il Circolo” si è detto soddisfatto della serata glamour che ancora una volta ha confermato la grande generosita` degli sponsors grazie ai quali beneficieranno le Universita` e tutte le iniziative volte a promuovere la cultura e la lingua Italiana.