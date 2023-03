Ristorazione. PICA (FIEPET-Confesercenti): oltre 18 mln di incassi tra litorale e Castelli romani

+8% rispetto allo scorso anno

(DIRE) Roma, 12 Mar. – “Per la ristorazione romana e laziale si è aperta positivamente la pre-stagione primaverile. Per quanto riguarda questo fine settimana, i dati in possesso della Fiepet-Confesercenti sulle attività di ristorazione di Roma e del Lazio – in special modo verso il litorale e i Castelli romani – registrano incassi che superano i 18 milioni di euro. Un dato importante perché rispetto allo stesso periodo dello scorso emerge un +8%.

Un segnale che vede i romani scegliere location all’aperto, tornando così ad affollare e a consumare nelle località di prossimità come Maccarese, Fregene, Ostia, Gaeta e Civitavecchia fino ai Castelli romani come Ariccia, Frascati, Marino e tutta la zona dei laghi. Anche nella Capitale dati importanti grazie al traino e alla ripresa del turismo italiano e internazionale con un +30%”. E’ quanto dichiara in una nota Claudio Pica, presidente della Fiepet-Confesercenti di Roma e Lazio. (Vid/ Dire) 14:42 12-03-23