Colombia. Bogotà: Stop a guerra alla droga, cambiamo paradigma

Vice Ministro Esteri Gil a ONU: basta criminalizzare i contadini

(DIRE) Roma, 13 mar. – La Colombia “è stanca di contare morti e di reprimere i suoi contadini” nell’ambito della cosiddetta “guerra alla droga” e propone un cambio di paradigma nel contrasto al traffico internazionale di stupefacenti, a partire da un maggior coinvolgimento dei Paesi dove si concentrano i consumatori e dalla “rimozione della foglia di coca” dalle sostanze e gli elementi proibiti delle Nazioni Unite. E’ quanto emerge dalle parole pronunciate da Laura Gil, vice ministra degli Esteri di Bogotà, nel corso di una sessione della Commissione sulle droghe dell’Onu.

La dirigente della diplomazia colombiana ha affermato che per 50 anni il suo Paese “ha guidato la lotta contro il problema mondiale della droga, concentrando tutti gli sforzi possibili sulla riduzione dell’offerta e sulla lotta alle organizzazioni criminali”. Nell’ambito di questo tipo di risposta, Bogotà, fra le altre cose, “solo dall’inizio del nuovo millennio ha distrutto tramite fumigazione circa due milioni di ettari di colture per uso illecito” e “sequestrato quasi 6mila tonnellate di cocaina destinate ai principali mercati del Nord America e dell’Europa”. Nonostante questo però, ha aggiunto la dirigente del governo guidato dal presidente Gustavo Petro, si assiste “a un aumento storico dei flussi di cocaina”, mentre la Colombia “è ancora inghiottita dalla violenza”.

Da qui la richiesta di un cambiamento di approccio a livello internazionale. “È evidente che i Paesi dove si trovano i principali mercati di consumo sono esigenti ma non fanno la loro parte; non hanno fatto abbastanza per prevenire gli abusi di sostanze illecite”, ha denunciato Gil.

Il nuovo corso della Colombia passa quindi per la tutela del “benessere delle comunità più vulnerabili che hanno subito l’impatto sproporzionato della repressione e della criminalizzazione” legate al contrasto del traffico internazionale di droghe, anche attraverso un sistema “meno punitivo e più centrato sulla forme di giustizia alternative e sul reinserimento sociale”.

La dirigente di Bogotà ha poi rivolto un altro appello all’Onu: “Inserire la foglia di coca nell’elenco delle sostanze controllate della Convenzione Unica del 1961 è stato un errore storico nei confronti dei popoli originari delle Ande”, ha scandito Gil.

“La pianta non è il problema; la pianta fa parte della nostra storia e delle nostre tradizioni. Chiediamo il sostegno di tutti voi per una revisione dell’attuale classificazione della foglia di coca. Stando a dati Onu citati dalla stessa Gil, nel mondo almeno 284 milioni di persone consumano regolarmente almeno un tipo di droga. I consumatori abituali di cocaina sono circa 21 milioni, sempre secondo le Nazioni Unite. (Bri/ Dire) 19:12 13-03-23