Crosetto: imponenti flussi di migranti potrebbero essere strategia della Wagner

16:20 – Il Ministro della Difesa Guido Crosetto, svela quella che sarebbe la strategia di “guerra ibrida” attuata dalla Wagner, una società di servizi da guerra e difesa, detti oggi contractors ma molto simili ai mercenari di un tempo, al soldo attualmente della Russia.

“Molti migranti arrivano da aree controllate dal gruppo Wagner. Non vorrei ci fosse un tentativo di spingere migranti verso l’Italia”.

Parole del Ministro degli Esteri Antonio Tajani che condivide in pieno la preoccupazione del collega Crosetto.

Per quest’ultimo la Wagner userebbe il suo “peso” in alcuni stati africani per incidere sui flussi migratori.

Silv Bott