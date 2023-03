Papa. Salvini: 10 anni di guida autorevole e tenera

(DIRE) Roma, 13 Marzo – “Grazie, Papa Francesco, per dieci anni di guida autorevole e tenera, grazie per essere solida pietra in un mondo che tutto consuma e per aiutarci a riflettere sui nostri principi in tempi di smarrimento e nichilismo, grazie per il magistero morale che apre il cuore anche a chi non è cristiano, grazie per ricordarci oggi l’insegnamento della fratellanza, il valore sapienziale del pianto, la gioia del sorriso, l’impegno della pace, per tutte le guerre del mondo”. Lo scrive sui social Matteo Salvini, leader della Lega (Anb/ Dire) 11:49 13-03-23