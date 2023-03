Sanità. Schillaci: nuova sede e centro simulazione Siaarti guarda a giovani

“Vivranno esperienza formativa per imparare senza rischio per paziente”

(DIRE) Roma, 13 mar. – “La nuova sede del centro di simulazione e formazione medica della Siaarti consentirà a tanti giovani di vivere un’esperienza formativa per imparare, anche dall’errore, senza alcun rischio per il paziente. Il valore della simulazione risiede proprio nel permettere, come ricorda il manuale sulla sicurezza delle cure dell’Organizzazione mondiale della sanità del 2011, di soddisfare il crescente bisogno etico di evitare danni al paziente”. Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, in occasione della cerimonia inaugurale della nuova sede e centro di simulazione della Società Italiana di Anestesia, Analgesia, Rianimazione e Terapia Intensiva (Siaarti), avvenuta oggi a Roma, in via del Viminale 43.

“Quest’opportunità formativa- ha proseguito il ministro- risponde all’esigenza, sperimentata e ricercata per secoli, di individuare condizioni che consentono di acquisire competenze senza rischi per i pazienti e contribuisce, sotto diversi aspetti, alla qualità dell’assistenza, incidendo in particolare sulla riduzione degli eventi avversi”. “Un percorso di apprendimento strategico che va incoraggiato e diffuso- ha poi sottolineato Schillaci- al fine di ridurre la differenza tra l’efficacia teorica, che deriva dalla ricerca, e l’efficacia pratica nel mondo reale, facilitando l’implementazione delle conoscenze sperimentali nel contesto concreto delle strutture sanitarie, oltre a offrire la possibilità di valutare le performance degli operatori sanitari sia individualmente che nell’interazione nel gruppo”. “Altra peculiarità della simulazione, oggi quanto mai importante- ha concluso- è l’opportunità di rafforzare la capacità di riconoscere e rispondere a situazioni poco frequenti ma ad alto rischio, preparando ad affrontarle in modo coordinato ed efficace”. (Fde/Dire) 12:30 13-03-23