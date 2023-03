Siccità, ONU: “azione urgente per salvare Iraq”

21:35 – Secondo L’Onu, c’è bisogno di “un’azione urgente” per salvare l’Iraq dalla crisi idrica. L’organizzazione delle Nazioni Unite ha fatto appello alla comunità internazionale.

“Dobbiamo muoverci tutti per trovare una via d’uscita. L’Iraq non può farcela da solo“, ha detto Jeanine Hennis. Verso la fine del 2021 l’Oim aveva registrato circa 20 mila persone in Iraq erano costrette a lasciare le proprie abitazioni a causa della siccità, dovuta all’altissima salinità ed alla scarsa qualità dell’acqua nel Paese.

Secondo il premier iracheno, Muhammad Sudani, è in atto un piano anti-sicità che prevederà il rimboschimento di diverse aree del Paese e la costruzione di impianti di energia rinnovabile. (Fonte ANSA)