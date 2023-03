UE. Case Green, Tovaglieri (Lega): direttiva è patrimoniale mascherata

“La Sinistra pronta a votare contro gli interessi del proprio Paese”

(DIRE) Roma, 13 Mar. – “Con il pretesto della difesa dell’ambiente le sinistre europee sono riuscite a inventarsi una patrimoniale mascherata sulla casa degli italiani, colpendo il bene rifugio per eccellenza, frutto del lavoro e dei sacrifici di una vita.

La direttiva sulle case green porterà alla svalutazione di quello che per molte famiglie è l’unico patrimonio, costringendole a spendere mediamente 35 mila euro per adeguare la casa ai nuovi standard. Un provvedimento sbagliato nel merito e nel metodo, che manderà in tilt il settore delle costruzioni e farà un altro enorme regalo alla Cina, che si arricchirà vendendoci pannelli fotovoltaici.

Una norma assurda e totalmente inapplicabile nel nostro Paese, dove il 75% degli immobili è in una classe energetica inferiore alla D, e per ristrutturare i quali, secondo i costruttori di Ance, servirebbero 630 anni contro i 7 concessi dalla direttiva”. Così Isabella Tovaglieri, europarlamentare della Lega, componente della commissione Industria Energia Ricerca e relatrice ombra del provvedimento, nel suo intervento durante la sessione plenaria del Parlamento Europeo.

“Siamo di fronte all’ennesimo capolavoro di autolesionismo europeo- aggiunge- al quale la sinistra italiana si accoda senza un minimo di dignità. Il voto a favore di questo provvedimento è un voto contro il nostro Paese e contro gli italiani, che domani avranno modo di capire chi in Europa si batte per i loro interessi e chi li calpesta. Per noi vale il motto ‘Prima l’Italia’, per la sinistra ‘Prima Bruxelles’. Noi della Lega ci opporremo a questa eurofollia finché avremo fiato: giù le mani dalle case degli italiani”. (Com/Pol/ Dire) 21:23 13-03-23