USA: approvata la trivellazione petrolifera in Alaska

Nella giornata di oggi è stato approvato il piano per la trivellazione petrolifera da 7 miliardi di dollari in Alaska, il Willow project di ConocoPhillips, il progetto sarà realizzato nel National Petroleum Reserve in Alaska, un’area di 93 milioni di ettari nella circoscrizione del North Slope.

Qualche giorno fa, Al Gore, l’ex vice-presidente degli Stati Uniti durante la presidenza di Bill Clinton, passato alla storia come il paladino dell’ambiente, ha fatto sentire la sua voce a Joe Biden. Secondo Al Gore, Biden sarebbe un “irresponsabile”, dal momento che ha dato il via libera a un progetto di trivellazioni in Alaska. L’amministrazione dovrebbe dare l’ok Venerdì prossimo. Una notizia che è stata riportata da il Guardian.

Il progetto miliardario, sarà realizzato da una nota compagnia petrolifera, questo piano ha subito molto indignazioni da una buona parte della classe democratica statunitense. Tutti i lavori svolti sull’ambiente dall’amministrazione, potrebbero andare in fumo. Anche per via della drammatica crisi climatica che il nostro mondo sta vivendo. “non solo metterà a rischio i nativi dell’Alaska e le altre comunità locali, ma è incompatibile con l’ambizione di raggiungere l’obiettivo emissioni zero” le parole di Al Gore (Fonte: ansa.it).

AO