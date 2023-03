Addio a Luigi Piccato, il disegnatore di Dylan Dog

Ci lascia Luigi Piccato a 69 anni, il disegnatore di Dylan Dog. L’indagatore dell’incubo più amato al mondo deve dire al suo amato fumettista che l’ha accompagnato per 40 anni nelle sue avventure paranormali.

Fu lui a dare una forma ad “Old Boy”, grazie a Tiziano Sclavi, l’ideatore del fumetto, che gli parlò del personaggio. Ha collaborato a tantissime storie, la sua matita ha dato forma a 33 albi, che sono diventati dei veri e propri must nella storia del fumetto, come “Conigli Rosa uccidono” o “Gran Cuignol”. Oltre ad aver lavorato per Dylan Dog, Piccato cooperò a tanti altri progetti della Sergio Bonelli Editori. Lavorò in altre testate e fu l’inventore del personaggio di Darwin.

Per seguire i suoi sogni, lasciò gli studi di medicina per dedicarsi completamente alla sua passione, lasciando a tutti noi uno tra i personaggi più famosi al mondo.

AO