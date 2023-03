Brasile: verranno messe delle bodycam sulle divise dei poliziotti, per dire stop alla violenza delle forze dell’ordine

Lo Stato di Rio de Janeiro ha deciso di investire 500 milioni di reais ( più o meno 90 milioni di euro) in tecnologia, per installare delle telecamere su veicoli e aeromobili nell’area delle forze dell’ordine, oltre a bodycam per gli agenti. La notizia è stata resa nota da Agencia Brasil.

Un progetto per monitorare le azioni delle forze dell’ordine, come è stato stabilito dal giudice della Corte suprema (Stf), Edson Fachin, che ha deciso di imporre delle misure per contrastare l’abuso di potere da parte delle forze dell’ordine dello Stato.

Il piano sarà diviso in tre punti, secondo il governo: installazione di bodycam portatili, installazione di telecamere o localizzatori su veicoli e aeromobili e installazione di telecamere collegate a tv a circuito chiuso in edifici pubblici.

Inoltre verranno registrate le testimonianze rese dalla polizia giudiziaria, per indagini su omicidi, arresti in flagranza di delitto e confessioni. Ogni agente avrà un servizio di rilevazione delle attività in tempo reale, e a turno, avranno la loro giornata lavorativa monitorata (Fonte: ansa.it).

