Cina. Tornano i turisti stranieri ed i visti

08:15 – Dal 15 di Marzo la Repubblica Popolare Cinese tornerà a rilasciare i tipi di visti per stranieri. Viene quindi rimossa l’ultima delle restrizioni entrata in vigore dall’inizio della pandemia da Covid-19. Emergenza sanitaria nata e diffusasi nel mondo da Wuhan la metropoli che subì le immediate conseguenze più gravi a causa dell’infezione.

La notizia è resa nota dall’ambasciata cinese di Washington e viene specificato anche che torneranno a essere validi anche i i visti rilasciati prima del Marzo 2020, quando il governo cinese chiuse i confini.

