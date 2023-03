Lamezia Terme, 14 Marzo 2023 – Scadono oggi martedì 14 marzo i termini per partecipare a “EEN Tourism Lab Academy 2023 – Percorsi di accompagnamento al turismo digitale: comunicazione e digital marketing per le imprese turistiche”, iniziativa organizzata e promossa da Unioncamere Calabria, nell’ambito delle attività di Enterprise Europe Network, con il supporto tecnico-scientifico di IS.NA.R.T. scpa – Istituto Nazionale Ricerche Turistiche.

“EEN Tourism Lab Academy 2023” si svolgerà su due step:

Step 1: partecipazione ad un percorso formativo, articolato in tre giornate, sulla comunicazione e il marketing digitale per il turismo rivolto a trenta imprese.

Venerdì, 17 marzo 2023 – ore 11:30 | Comunicazione Digitale: strategie e strumenti

Analisi e definizione delle principali azioni ed attività per comunicare correttamente sul web

Analisi e definizione delle principali azioni ed attività per comunicare correttamente sul web Venerdì, 31 marzo 2023 – ore 11:30 |Sito Web, E-mail e Social Media: il ruolo dei contenuti

Come gestire la presenza digitale, a cosa dare importanza e come analizzare le performance

Come gestire la presenza digitale, a cosa dare importanza e come analizzare le performance Venerdì, 7 aprile 2023 – ore 11:30 | Digital Marketing: il sistema di marketing

Come acquisire nuovi contatti, trasformarli in clienti e fidelizzarli grazie agli strumenti del digital marketing

Step 2: Assistenza specialistica “one to one” con un tecnico esperto, erogata a dieci imprese selezionate tra quelle che avranno partecipato al percorso formativo, finalizzata ad individuare eventuali criticità aziendali, identificare le aree funzionali e i processi critici sui quali intervenire per meglio indirizzare la digital transformation dell’impresa, migliorando la propria comunicazione digitale e le azioni di digital marketing.

La partecipazione a “EEN Tourism Lab Academy 2023 – Percorsi di accompagnamento al turismo digitale: comunicazione e digital marketing per le imprese turistiche” è gratuita previa iscrizione entro le ore 14.00 del 14 Marzo 2023 attraverso il seguente link (si precisa che in caso di ricezione di un numero di candidature superiore ai posti disponibili sarà tenuto in considerazione l’ordine di arrivo).

Programma

Per ulteriori informazioni e assistenza:

Segreteria organizzativa | Unioncamere Calabria – Desk Enterprise Europe Network

Tel. 0968/51481 – E-mail: areapromozione@unioncamere-calabria.it

Comunicato Stampa