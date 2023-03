Energia. Starace: ridurre fossili al più presto

“E’ possibile e protegge da rischi geopolitici”

(DIRE) Roma, 14 mar. – “Lo scioglimento dei ghiacciai, così come la desertificazione, è in corso. Per fermare questa deriva bisogna smettere di immettere gas serra. Prima lo facciamo, prima iniziamo a fermare quello che già sta succedendo. Le cose stanno cambiando già da anni, già da 150 anni, ma solo ora ce ne stiamo accorgendo”. Lo ha detto Francesco Starace, Amministratore Delegato e Direttore Generale Enel, ospite oggi al liceo Ennio Quirino Visconti di Roma per l’incontro di presentazione del progetto ‘E-project: ecological literacy’, promosso dall’Osservatorio Permanente Giovani – Editori ed Enel. “Dobbiamo ridurre i combustibili fossili, e possiamo farlo o spegnendo la luce, che non è un’ottima idea, o sostituendo l’energia fossile con quella rinnovabile- ha aggiunto- dobbiamo decarbonizzare tutta l’energia elettrica. Ma in Italia siamo già oltre il 65%. Poi dobbiamo convincere tutti i nostri fornitori a decarbonizzare a loro volta. L’Italia è abbastanza avanti nel passaggio alle rinnovabili. Farlo è possibile, conveniente, e protegge l’Italia da rischi geopolitici”. (Adi/Dire) 12:25 14-03-23