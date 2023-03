L’Unità Cinofila di Salvataggio Giancarlo & Mae incontrano gli studenti dell’Istituto Tecnico Agrario di Catanzaro

Nella mattinata di oggi l’Unità Cinofila di Salvataggio Mare, Fiumi Laghi dell’ANPAS Croce Verde di Catanzaro e F.I.S.A. (Federazione Italiana Salvamento Acquatico), Giancarlo e Mae, hanno incontrato gli studenti dell’Istituto Tecnico Agrario di Catanzaro, grazie all’invito al progetto istituito con codesto Istituto Scolastico da parte appunto del Dirigente del Centro Calabrese di Solidarietà e dal Docente in Scienze Umanistiche Dott. Giuseppe Ranieri, i quali hanno chiesto all’Unità Cinofila di Salvataggio di illustrare e relazionare la loro esperienza come soccorritori, che li ha visti coinvolti nei soccorsi e non solo della strage dei migranti che è accaduta a Cutro.

Il Conduttore Silipo Giancarlo, oltre ad essere un Vigile del Fuoco del Comando Provinciale di Catanzaro, ha spiegato ed illustrato nei minimi dettagli a tutti gli alunni presenti la loro esperienza e tutte le loro operazioni che hanno espletato lui e la sua compagna di lavoro e di vita Mae. I loro occhi hanno raccontato l’amore grande e la speranza nel poter trovare ancora vite umane vive, con ancora battiti, ed invece tra il mare mosso, le grosse onde che non gli davano tregua e la battigia in cui si sono addentrati e imbattuti, purtroppo hanno dovuto fare i conti con la dura realtà, che appunto tutti hanno visto e rivisto in tanti giorni di ricerche. Ma nello stesso tempo, in quegli stessi occhi vi è tanta rabbia, quella rabbia di sempre, ove il resto del mondo e quello politico deve capire che il soccorso non è una burocrazia infinita ma è tempestività, poiché una vita umana è solo un amore grande ed unica, e quando li ritrovi senza vita, anche se non è colpa tua, ti senti un fallito ed un perdente, perché senti che non hai fatto abbastanza.

Alla fine della discussione l’Unità Cinofila di Salvataggio, ha concluso dicendo di non applaudire loro per quello fatto come soccorritori e soprattutto come U.C., poiché questo è il loro lavoro e dovere per 365 giorni l’anno, donandosi al prossimo e soprattutto qualora ci fosse bisogno e/o necessità, un aiuto e un supporto tempestivo alla Polizia del Mare e cioè la Guardia Costiera, ma di applaudire e di rendere onore a tutti i caduti di questa tragedia ogni santo giorno, affinché non ci dimentichiamo mai che siamo tutti esseri umani, senza distinzione alcuna. Infine l’Unità Cinofila di Salvataggio ANPAS Croce Verde di Catanzaro e F.I.S.A. Giancarlo e Mae vogliono ringraziare pubblicamente e con tutto il loro cuore, oltre agli organizzatori del progetto, anche il Dirigente Scolastico, tutti gli Insegnanti, tutti gli Operatori e tutti gli Alunni dell’Istituto Tecnico Agrario di Catanzaro per quanto avvenuto in questo indimenticabile giorno, poiché l’Unità Cinofila di Salvataggio, Giancarlo e Mae, non avranno mai nulla per loro stessi, ma avranno sempre un amore grande da dividere con tutti e insieme sul paradiso della strada senza nulla in cambio. Ancora mille volte grazie Centro Calabrese di Solidarieta’ ed Istituto Tecnico Agrario di Catanzaro.

Comunicato Stampa