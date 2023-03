Roma. Arrestato 20enne gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti

Sequestrato più di un chilo di cocaina

Nel pomeriggio di sabato 11 marzo, personale della Polizia di Stato della Squadra Mobile di Roma della VI Sezione “Contrasto al crimine diffuso” ha tratto in arresto per spaccio di sostanze stupefacenti un 20enne di origini napoletane, trovato in possesso di oltre un chilo di cocaina già confezionata e suddivisa in dosi, pronta per essere smerciata su una delle piazze di spaccio del Quarticciolo, nel quadrante est della Capitale. Su richiesta della Procura il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato la misura pre-cautelare adottata dalla Polizia di Stato.

Dai primi accertamenti, l’autovettura Fiat Punto nera sulla quale è stato fermato il giovane, sembrerebbe collegata non solo al fiorente mercato dello spaccio, ma anche ai fatti avvenuti davanti ad un locale di Ponte Milvio, dove la sera del 22 Dicembre 2022, un gruppo di ragazzi prelevò con la forza un soggetto caricandolo a bordo di una macchina e facendo perdere le proprie tracce.

Sono in corso approfondite indagini finalizzate a individuare i precedenti utilizzatori della Fiat Punto, i quali potrebbero, dato il quartiere di rinvenimento dell’autovettura – conosciuto per l’alta densità criminale e le piazze di spaccio – gravitare nell’ambito della criminalità romana dedita al narcotraffico.

Ad ogni modo tutti gli indagati sono da ritenere presunti innocenti, in considerazione dell’attuale fase del procedimento, ovvero quella delle indagini preliminari, fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile. (foto di repertorio)