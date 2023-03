Roma, fiamme in un appartamento in via Zanobi

Alle 10.38 di questa mattina, la sala operativa ha inviato tre Aps (12A ,10A,21A), due autobotti, l’autoscala, il carro teli, il carro autoprotettori e il capoturno provinciale in via Guido Zanobini, per l’incendio di un appartamento collocato al quinto piano di una palazzina di sette. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

Le fiamme si sono sviluppate in tutta l’abitazione provocando danni consistenti alla stessa. Disagi ai condomini a causa del denso fumo prodotto dalla combustione che ha invaso il vano scale. L’appartamento è stato dichiarato inagibile. Sul posto 118 e forze dell’ordine.

