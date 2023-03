Brasile: il 66% di posti lavoro nel 2022

Il 2022 per il Brasile è stato un anno di crescita per il settore lavorativo, le micro e piccole imprese dello Stato di Rio de Janeiro, 128.000 cittadini hanno trovato un posto di lavoro, un incremento del 66% dei posti di lavoro in tutto lo stato di Rio de Janiero , nelle micro e piccole imprese.

I dati sono stati forniti da una indagine realizzata dal Servizio brasiliano di supporto alle piccole imprese e alle microimprese (Sebrae) di Rio, basandosi sui i dati del Registro generale degli occupati e dei disoccupati (Caged).

Oltre allo stato del Rio de Janiero, si uniscono la regione del San Paolo che ha offerto 431mila posti, e in seconda pozione troviamo e Minas Gerais con i suoi 159mila posti di lavoro. Il 70% dei posti formali creati dalle piccole imprese nei comuni si trova nel capoluogo, seguito da Niterói, Duque de Caxias, São Gonçalo, Macaé e Campos dos Goytacazes (Fonte: ansa.it).

AO