Infrastrutture. Salvini: uniamo Paese con ferrovie, porti, strade

“Porto avanti il sì, l’Italia stava morendo di No”

(DIRE) Torrecuso, 15 Mar. – “Sto girando tutta l’Italia per unire il Paese e noi uniamo il Paese non con le chiacchiere e le promesse, ma con ferrovie, aeroporti, porti, strade e autostrade. Viaggiare tra Napoli e Bari in due ore, come tra Palermo e Catania, realizzare dopo 50 anni di chiacchiere il ponte tra Sicilia e Italia, ma anche viaggiare decentemente nei treni locali, come la Circum. Devo dire che questi quattro mesi di ministero sono stati un lavoro enorme ma con grandissima soddisfazione.

Queste opere portano lavoro vero, aiutano le aziende, i giovani a tornare in questi territori, a studiare e a fare impresa”. Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a margine dell’avvio dei lavori di scavo galleria Telese – Vitulano, della nuova linea Alta Velocità/Alta Capacità Napoli – Bari. “Io – ha evidenziato – porto avanti i sì: al ponte sullo Stretto, alla Tav, al nucleare, all’alta velocità, a nuove strade.

Perché di no l’Italia stava morendo”. E sulla Campania ha aggiunto: “Se mettiamo insieme strade, ferrovie e acqua, la regione può essere un modello di sviluppo, di crescita e di lavoro”. (Elm/Dire) 12:54 15-03-23