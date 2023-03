19:55 – In Iran si sono registrati 11 morti ed oltre 3500 feriti in diverse città a causa delle proteste per il Charshanbe Suri. Secondo Jagfar Miadfar, il capo dell’organizzazione nazionale per le emergenze mediche, i decessi si devono a gli incidenti avvenuti durante le celebrazioni, durante le quali i partecipanti dovevano saltare sopra un falò. (Fonte ANSA)