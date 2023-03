MES. Meloni: Con me premier, Italia non lo chiederà mai

“Ha ragione Bonomi, sia strumento di politica industriale”

(DIRE) Roma, 15 Mar. – “Con me al governo l’Italia non accederà mai al MES. E temo che non vi accedano neanche gli altri, come nessuno ha pensato di attivare la linea di credito del MES durante la pandemia, quando le condizionalità erano inferiori a quelle di partenza”.

Lo dice la premier Giorgia Meloni rispondendo all’interrogazione di Marattin sulla ratifica del Mes. “Gli strumenti si giudicano in relazione alla loro efficacia in un determinato contesto- continua- lo scorso novembre il governo ha ricevuto dal parlamento il mandato a non ratificare la riforma del MES in assenza di un quadro chiaro regolatorio europeo in materia bancaria”.

Meloni si chiede se “abbia senso ragionare su uno strumento alimentato con decine di miliardi che nessuno intende usare”. E poi cita Carlo Bonomi di Confindustria che chiede di far diventare il MES uno strumento di politica industriale. “La proposta di Confindustria è presa seriamente in considerazione da questo governo”, sottolinea. (Lum/ Dire) 15:38 15-03-23