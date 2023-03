RdC. Bellucci: strumento confuso, confusivo e gestito male

“Dare un riconoscimento economico per non fare nulla non aiuta”

(DIRE) Roma, 15 Mar. – “Il Reddito di Cittadinanza è uno strumento confuso, confusivo e gestito male che ha usato enormi risorse senza proporzionalità con i risultati raggiunti”. Lo ha detto Maria Teresa Bellucci, viceministro per il Lavoro e le Politiche Sociali, intervenendo all’evento del Forum Terzo Settore ‘Verso un nuovo sistema di welfare’.

“Negli studi fatti prima di vincere le lezioni e poi in questi quattro mesi di governo- ha continuato Bellucci- abbiamo verificato che la misura non funziona perché non viene gestita. Uno degli aspetti da evidenziare, infatti, è che le persone che hanno ricevuto il Reddito di cittadinanza non sono state prese in carico, c’è stato verso di loro un mero trasferimento economico.

Certo- ha continuato Bellucci- anche il trasferimento di denaro ha la sua utilità ma non è la soluzione per l’inclusione e il recupero delle persone che si trovano in difficoltà”. “C’è bisogno di politiche che prendano in carico queste persone – ha continuato il viceministro – dare un riconoscimento economico per non fare nulla non aiuta né le politiche, né le istituzioni, né le persone. Oggi questo governo sta cercando di costruire una misura solida e sostenibile”. (Mab / Dire) 13:17 15-03-23 (fotp di repertorio)