Verona, serie di incidenti sulle autostrade scaligere

Mattinata difficile per il traffico sulle due autostrade che attraversano i capoluogo scaligero. Poco prima delle 8 un tamponamento al km 246 della A22 in direzione sud, che ha coinvolto 8 mezzi tra autovetture e tir, ha provocato 6 feriti e ha bloccato il traffico dopo il casello di Nogarole Rocca.

I Vigili del Fuoco, giunti da Verona con 12 uomini e 3 automezzi tra cui un autogrù, hanno estratto due autisti dei mezzi pesanti che erano rimasto incastrati tra le lamiere delle cabine di guida e li hanno poi affidati alle cure dei sanitari. Hanno poi continuato l’intervento per mettere in sicurezza i mezzi coinvolti.

Il traffico congestionato ha provocato ulteriori difficoltà, con microtamponamenti avvenuti nello stesso tratto ma in direzione nord che ha reso necessario l’intervento di una squadra del comando di Mantova. L’autostrada è rimasta chiusa al traffico fino al ripristino delle condizioni sicure per la viabilità.

Intorno alle 8.30 i vigili del fuoco del distaccamento di Caldiero sono intervenuti sulla A4, in direzione Milano, per un tamponamento tra due mezzi pesanti nel tratto compreso tra i caselli di Soave e Verona Est. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i due mezzi, uno dei quali trasportava una sostanza nociva. La viabilità nel tratto interessato ha subito dei rallentamenti a causa della chiusura di due corsie su tre. Le operazioni si sono concluse alle 9.15.