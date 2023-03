Agricoltura. Lollobrigida: grazie Pichetto, direttiva emissioni stalle inaccettabile

Soglie indicate per bovini rischiano di portare settore a desertificazione

DIRE) Roma, 16 Mar. – “Condivido quanto affermato dal ministro Pichetto Fratin, a proposito della nuova direttiva per la riduzione delle emissioni industriali, e lo ringrazio per aver sostenuto la posizione corretta a tutela e a difesa di un comparto strategico: le soglie indicate per i bovini sono per l’Italia inaccettabili. Rischiano di portare alla desertificazione di un settore produttivo primario in Europa contestuale ad aumenti dei prezzi di produzione”. Lo dichiara il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida. “Queste iniziative basate su scelte ideologiche rischiano di portare aumenti dei costi di allevamento e di conseguenza al consumo per le nostre imprese a vantaggio della concorrenza dei paesi extra Ue che non avranno gli stessi vincoli”, aggiunge Lollobrigida. (Com/Ran/ Dire) 19:03 16-03-23