Clima. Pichetto: da Mattarella richiamo di alto valore, rafforza ruolo Italia

A fine Marzo missione imprenditoriale Nazioni Unite-MASE nel settore geotermico in Kenya

(DIRE) Roma, 16 mar. – “La visita del Presidente Sergio Mattarella in Kenya e il suo richiamo all’azione contro i cambiamenti climatici hanno un grande valore, perché rafforzano il ruolo dell’Italia nella cooperazione ambientale ed energetica in Africa. E’ nei Paesi più vulnerabili e in via di sviluppo, verso cui l’Italia si è impegnata a mobilitare 1,4 miliardi di dollari entro il 2026, che si misura la credibilità dell’impegno globale”. Così in una nota il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto.

“Proprio in Kenya a fine marzo – spiega Pichetto – si svolgerà una missione con l’obiettivo di favorire partnership sul fronte della geotermia: una fonte pulita, rinnovabile, nella quale il Kenya è Nazione leader nel Continente a causa delle alte temperature registrate nella Rift Valley”. Si terrà infatti in Kenya dal 27 al 30 marzo una missione imprenditoriale nel settore geotermico, che vedrà una delegazione di imprese italiane, compagnie e istituti di ricerca impegnati nel Paese africano, nel contesto del progetto “Favorire partnership internazionali tra imprese e/o istituzioni operanti nei settori dell’energia e dell’ambiente”, che il MASE sta portando avanti assieme all’Ufficio italiano per la promozione tecnologica e degli Investimenti dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale.

Nell’ambito della missione di UNIDO ITPO Italy, il 27 marzo si svolgerà a Nairobi l’evento “Italy-Kenya Business & Investment Forum on Geothermal”, seguito nei giorni successivi da varie visite a diversi impianti geotermici strategici del Paese. Il progetto FIPEE nasce con l’intento di favorire la commercializzazione e lo scale-up di tecnologie e progetti nei settori dell’energia verde e dell’ambiente nelle Piccole e Medie Imprese dei 7 Paesi partner tra cui il Kenya, attraverso la promozione degli investimenti e del commercio. (Com/Fla/ Dire) 11:31 16-03-23

