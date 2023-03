“La percezione dell’infanzia e dell’adolescenza nella contemporaneità”. Incontro con Antonio Marziale garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Calabria

Nel pomeriggio di martedì 7 marzo, presso il teatro “Nemesia Valle” dell’ Istituto scolastico “San Vincenzo de’ Paoli”, il dott. Antonio Marziale, garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Calabria, ha incontrato una nutrita platea di studenti, genitori e docenti. Tema dell’incontro “La percezione dell’infanzia e dell’adolescenza nella contemporaneità”.

I lavori sono stati introdotti dal preside dell’istituto prof. Franco Barillà che nel suo intervento iniziale ha tenuto a sottolineare l’importanza di momenti come questi. Un momento di alta scuola e formazione – continua il dirigente scolastico – reso maggiormente rilevante dall’alta credibilità dell’ospite. In un primo momento il relatore ha voluto sviscerare il tema centrale focalizzando l’attenzione sul “senso della percezione” e nello specifico come i più adulti percepiscono gli infanti e gli adolescenti.

Un incontro che non si è limitato alla mera teoria e i molti genitori presenti ne hanno approfittato per consigli pratici sul come poter prevedere e captare un problema nei propri figli. Il dott. Marziale non ha usato mezzi termini ed ha ammonito le famiglie presenti di ritrovare e fortificare il proprio ruolo educativo, in quanto la famiglia non può e non deve essere sostituita nel suo compito di agenzia educativa dai mass media. A chiudere l’evento è stata il gestore dell’Istituto San Vincenzo De’ Paoli, suor Angela Perillo che, rivolgendosi in modo particolare ai docenti e genitori, ha incentrato il suo intervento sull’importanza della scuola nell’ambito educativo.

Comunicato Stampa