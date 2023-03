Sci. Finali CdM, Gut-Behrami trionfa nel supergigante: Brignone seconda

Curtoni solo decima, niente coppa specialità

(DIRE) Roma, 16 Mar. – Secondo podio consecutivo per lo sci alpino azzurro alle finali di Coppa del Mondo in corso a Soldeu (Andorra). La protagonista è Federica Brignone, che si è classificata al secondo posto nel supergigante femminile. L’italiana, nonostante un’ottima parte centrale, si è dovuta arrendere di fronte all’elvetica Lara Gut-Behrami (1:26.70), prima con 22 centesimi di vantaggio. Ha completato il podio la norvegese Ragnhild Mowinckel (+0.47). A festeggiare, dunque, è la svizzera che, oltre alla gara odierna, si è portata a casa anche la quarta Coppa di specialità della carriera con 413 punti. Alle sue spalle le stesse Brignone (368) e Mowinckel (366). Quarta piazza per Elena Curtoni (358), leader della graduatoria alla vigilia ma giunta soltanto al decimo posto nella prova di oggi. In casa azzurra da registrare anche il settimo posto di Sofia Goggia e l’ottavo di Marta Bassino, che non sono riuscite ad impensierire i tempi delle migliori. L’Italia femminile, tuttavia, si può consolare con il 26esimo podio stagionale in Coppa del Mondo. Superato il record stabilito nel 2016/2017. (Com/ Mem/ Dire) 11:24 16-03-23

(Foto di repertorio)