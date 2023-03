Siccita’. nevi sciolte danno ossigeno ma quadro Po resta critico

Autorita’ bacino: portate inferiori a media del periodo

(DIRE) Reggio Emilia, 16 Mar. – Le temperature sopra la media hanno sciolto le nevi, portando ossigeno alla siccità del Po. Ma l’autorità di bacino del “grande fiume” conferma la fotografia di un’area distrettuale “ancora pesantemente in sofferenza”.

I valori delle portate registrati restano infatti ancorati a livelli critici se raffrontati ai valori medi del periodo. Anche i grandi laghi alpini, naturale riserva d’acqua per il Po, non si sono riempiti abbastanza e sono regolati per un rilascio idrico pari al deflusso minimo.

L’osservatorio permanente sugli utilizzi idrici costituito in seno all’autorità di bacino si riunirà di nuovo il prossimo 13 aprile. (Cai/ Dire) 11:06 16-03-23

(Foto di repertorio)