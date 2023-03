USA: addio a Tik Tok?

Tik Tok potrebbe dire addio al paese e stelle e strisce, difatti il social network potrebbe non essere più disponibile per tutti gli abitanti degli Stati Uniti, e non solo su dispositivi di proprietà del governo federale. Ciò potrebbe essere evitato se i propietari di Tik Tok non disinvestano e cedano le loro quote. Una proposta che è stata rifiuta dai diretti interessati.

L’amministrazione di Joe Biden sta cercando di portare avanti questo progetto, ma il social voleva essere “esiliato” da territorio americano con il governo dell’ex leader Donald Trump, ma i tribunali hanno impedito questa azione.

Quindici giorni fa la Casa Bianca aveva concesso alle agenzie federali di togliere la famosa app cinese, Tik Tok, da tutti i dispositivi elettronici del governo entro 30 giorni.

AO